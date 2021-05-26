Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.6
воздух +24
море +15

Власть

Суд отказал бывшему керченскому депутату

13:22 среда, 26 мая 2021
Керчь

Бывший керченский депутат Константин Ерманов получил отказ Керченского городского суда в удовлетворении иска, которым он требовал признать незаконным решение сессии городского совета о досрочном прекращении его депутатских полномочий.

Напомним, в январе этого года на сессии городского совета Керчи в связи с обращением Главы Республики Крым Сергея Аксенова по нарушениям, выявленным Комитетом по противодействию коррупции Республики Крым, Ерамнов был лишен полномочий депутата досрочно.

Однако экс-депутат такое решение не признавал и в марте обратился в суд с административным заявлением. Рассмотрение дела состоялось во вторник, 25 мая. Суд заслушал свидетелей, представителей

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти России могут закрыть все зоопарки в Крыму. Россельхознадзор обеспокоен низкими темпами лицензирования зоопарков, дельфинариев и цирков на юге России, а также в Крыму.

В России полицейские рассылали дипломатам «крымские» письма с ртутью. Второй Западный окружной военный суд начал рассмотрение дела о причастности двух экс-сотрудников главка МВД Краснодарского края к рассылке писем с кристаллами ртути сотрудникам дипломатических миссий.

В Крыму за несколько дней выявили больше сотни пьяных водителей. В Крыму в ходе мероприятия «Нетрезвый водитель», которое ГИБДД РК проводило с 21 по 23 мая, было выявлено больше сотни лиц, которые сели за руль авто в состоянии опьянения.

В Севастополе нашли нарушения при организации питания сирот. Прокуратура Севастополя обнаружила нарушения при организации питания воспитанников государственного центра помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей «Наш дом».

Коронавирус в Крыму
В Крыму еще 93 человека заразились коронавирусом

В Крыму еще 93 человека заразились коронавирусом

За 25 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 93 случая коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Происшествия
В России полицейские рассылали дипломатам «крымские» письма с ртутью

В России полицейские рассылали дипломатам «крымские» письма с ртутью

Второй Западный окружной военный суд начал рассмотрение дела о причастности двух экс-сотрудников главка МВД Краснодарского края к рассылке писем с кристаллами ртути сотрудникам дипломатических миссий.

Общество
Какой сегодня праздник 26 мая

Какой сегодня праздник 26 мая фото

Сегодня, 26 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
Россия разрешила крымчанам с украинским паспортом занимать госдолжности

Россия разрешила крымчанам с украинским паспортом занимать госдолжности

Крымчане, не оформившие в 2014 году отказ от украинского гражданства, смогут без ограничений занимать государственные должности.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации