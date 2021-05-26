Власть
Суд отказал бывшему керченскому депутату
Бывший керченский депутат Константин Ерманов получил отказ Керченского городского суда в удовлетворении иска, которым он требовал признать незаконным решение сессии городского совета о досрочном прекращении его депутатских полномочий.
Напомним, в январе этого года на сессии городского совета Керчи в связи с обращением Главы Республики Крым Сергея Аксенова по нарушениям, выявленным Комитетом по противодействию коррупции Республики Крым, Ерамнов был лишен полномочий депутата досрочно.
Однако экс-депутат такое решение не признавал и в марте обратился в суд с административным заявлением. Рассмотрение дела состоялось во вторник, 25 мая. Суд заслушал свидетелей, представителей
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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