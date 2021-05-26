Курорт
Спрос на отдых в Крыму подстегнул рост инфляции
фото © Pixabay
Инфляция услуг в Крыму в минувшем месяце увеличилась до 4,5% из-за возросшего спроса на отдых.
Об этом сообщили в отделении по Республике Крым Южного главного управления Банка России.
«Непродовольственная инфляция в Крыму замедлилась до 4,3%. Инфляция услуг, в свою очередь, ускорилась до 4,5%. Подобная динамика в основном связана с увеличением спроса на отдых в Крыму, в том числе благодаря действию государственных программ стимулирования внутреннего туризма. Соответственно, в регионе ускорился рост цен на услуги гостиниц и санаториев. Кроме того, основными причинами пересмотра цен крымскими отельерами накануне курортного сезона стали необходимость компенсации издержек на соблюдение санитарных требований, реконструкцию номерного фонда, а также расширение перечня и качества услуг», – сообщили в банке.
Там отметили, что в отелях среднего ценового сегмента корректировка цен не планируется. Они были пересмотрены ранее. Кроме того, приехать в Крым транспортом экономкласса в 2020 году было дороже, чем сейчас. В минувшем году из-за низкой загрузки самолетов цены на авиабилеты вынужденно повышались для компенсации издержек.
В целом инфляция в республике в апреле уменьшилась на 0,6%. К этому привела стабилизация цен на продукты питания.
«Инфляция в Крыму в апреле замедлилась и составила 5,9% после 6,5% в марте благодаря замедлению роста цен на продукты питания до 7,4%. На это повлияла стабилизация спроса на отдельные виды фруктов и овощей, а также продукты длительного хранения, которые активно закупались населением в прошлом году в период самоизоляции. В связи с улучшением эпидемической обстановки в регионе по сравнению с прошлым годом, уменьшился спрос на медикаменты, что способствовало замедлению темпа роста цен на них. Также подешевели моющие и чистящие средства», – рассказала управляющий отделением по Республике Крым Южного ГУ Банка России Ирина Яблучанская.
В банке отметили, что в апреле стабилизировались цены на мясо птицы и картофель, подешевели лимоны, апельсины, чеснок и яблоки. К этому привело строительство и реконструкция фруктохранилищ и рост объема поддержки отрасли. Что привело к тому, что объем урожая яблок, заложенного на хранение в 2020 году, превысил показатель 2019 года.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе строителям платят 13 тысяч рублей в месяц, а учителям - 41 тысячу. Крымстат сообщает об уровне заработной платы работников, занятых в экономике по г. Севастополю в марте 2021 года.
Как ни старались в Крыму не смогли потратить деньги правительства Москвы. Власти Крыма в 2020 году не смогли эффективно потратить средства, выделенные республике правительством Москвы.
Обналичили 1,5 млрд: в Крыму будут судить банду подпольных банкиров. Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 8 членов организованного преступного сообщества, обвиняемых в незаконной банковской деятельности.
Севастопольцы стали чаще брать кредиты: на что и сколько. В Севастополе с начала года продолжает расти число кредитов, выданных банками физическим лицам.
В Крыму еще 93 человека заразились коронавирусом
За 25 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 93 случая коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Какой сегодня праздник 26 мая фото
Сегодня, 26 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Севастополе собрались построить крематорий
Строительство крематория на деньги инвесторов запланировано в Севастополе.
Россия выдала севастопольцам недействительные паспорта
Сбой «московской системы» - так в паспортном столе Севастополя объяснили горожанке юридическую недействительность ее паспорта.
17 часов назад
Бузова арендовала парк в Крыму для романтичного ужина
14 часов назад
Туристка описала отдых в Крыму фразой «прошлый век»
15 часов назад
Спрос на отдых в Крыму подстегнул рост инфляции
Инфляция услуг в Крыму в минувшем месяце увеличилась до 4,5% из-за возросшего спроса на отдых.