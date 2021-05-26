Спрос на отдых в Крыму подстегнул рост инфляции

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Инфляция услуг в Крыму в минувшем месяце увеличилась до 4,5% из-за возросшего спроса на отдых.

Об этом сообщили в отделении по Республике Крым Южного главного управления Банка России.

«Непродовольственная инфляция в Крыму замедлилась до 4,3%. Инфляция услуг, в свою очередь, ускорилась до 4,5%. Подобная динамика в основном связана с увеличением спроса на отдых в Крыму, в том числе благодаря действию государственных программ стимулирования внутреннего туризма. Соответственно, в регионе ускорился рост цен на услуги гостиниц и санаториев. Кроме того, основными причинами пересмотра цен крымскими отельерами накануне курортного сезона стали необходимость компенсации издержек на соблюдение санитарных требований, реконструкцию номерного фонда, а также расширение перечня и качества услуг», – сообщили в банке.

Там отметили, что в отелях среднего ценового сегмента корректировка цен не планируется. Они были пересмотрены ранее. Кроме того, приехать в Крым транспортом экономкласса в 2020 году было дороже, чем сейчас. В минувшем году из-за низкой загрузки самолетов цены на авиабилеты вынужденно повышались для компенсации издержек.

В целом инфляция в республике в апреле уменьшилась на 0,6%. К этому привела стабилизация цен на продукты питания.

«Инфляция в Крыму в апреле замедлилась и составила 5,9% после 6,5% в марте благодаря замедлению роста цен на продукты питания до 7,4%. На это повлияла стабилизация спроса на отдельные виды фруктов и овощей, а также продукты длительного хранения, которые активно закупались населением в прошлом году в период самоизоляции. В связи с улучшением эпидемической обстановки в регионе по сравнению с прошлым годом, уменьшился спрос на медикаменты, что способствовало замедлению темпа роста цен на них. Также подешевели моющие и чистящие средства», – рассказала управляющий отделением по Республике Крым Южного ГУ Банка России Ирина Яблучанская.

В банке отметили, что в апреле стабилизировались цены на мясо птицы и картофель, подешевели лимоны, апельсины, чеснок и яблоки. К этому привело строительство и реконструкция фруктохранилищ и рост объема поддержки отрасли. Что привело к тому, что объем урожая яблок, заложенного на хранение в 2020 году, превысил показатель 2019 года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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