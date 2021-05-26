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Общество

Севастопольцы несут свои пять копеек для оскорбленного руководства Херсонеса

В Севастополе продолжается акция по сбору мелочи для судебных выплат по искам дирекции музея-заповедника «Херсонес Таврический» к несогласным с «инновациями» на территории заповедника.

Напомним, что музейные функционеры пытаются через суд возместить моральный и материальный ущерб от общественной критики благоустройства, ведущегося на территории заповедника. В народе это благоустройство прозвано «улучшайзингом».

Уже собрано две трехлитровые банки, куда неравнодушные севастопольцы ссыпают завалявшуюся в своих карманах мелочь.

В тексте использованы материалы: Форпост

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