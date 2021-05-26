Власть
Севастополь вылетел из программы кешбэка на детский отдых
Лишь несколько городских лагерей могут участвовать в программе, но места в них будут заняты детьми по госзаданию.
Россияне, желающие отправить своих детей на первую смену в летний лагерь в Севастополе, не смогут получить кешбэк, объявленный Ростуризмом. Об этом стало известно на совещании в правительстве города.
Как оказалось, участие в программе смогут принять лишь три местных лагеря, причем только с ее второго этапа – в июне. Однако, по словам губернатора Михаила Развожаева, два из этих трех учреждений – государственные, поэтому они будут полностью заняты севастопольскими детьми в рамках госзадания.
«Мы там не продаем никакие путевки. И нам никто ничего там не оставит. Там все будет распределено между севастопольскими детьми. Мы там продавать ничего не сможем, у нас и так там дефицит», - сказал глава города.
О том, что в государственных лагерях Севастополя нет коммерческих предложений, сообщили и в департаменте образования. Что касается частных лагерей, то в городе-герое такой всего один – «Алькадар». Но он находится в процессе получения лицензий и начнет работать только в июле.
Напомним, что с 25 мая в России стартует программа детского кешбэка: все желающие смогут выбрать и приобрести путевку в детские стационарные лагеря на летние смены и получить возврат в размере 50% оплаченной суммы, но не более 20 тысяч рублей.
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