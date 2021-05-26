«Санкций не избежать»: Константинов предложил Беларуси создать «единое пространство» с Крымом

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Председатель парламента Крыма Владимир Константинов предложил Беларуси «создавать и всячески развивать единое белорусско-крымское пространство».

«Раз уж санкций ни нам, крымчанам, ни белорусам не избежать, давайте создавать и всячески развивать единое белорусско-крымское пространство», – написал Константинов на своей странице в Facebook.

По его словам, Беларусь «закрывают с западного фасада».

«Закрывают наглухо и, похоже, надолго. Самое удобное время для того, чтобы окончательно геополитически определиться. Многие считают своего рода индикатором такой определенности признание со стороны официальных властей Белоруссии российского статуса Крыма. Но дело, конечно, не в декларациях. Дело в расширении нашего сотрудничества», – отметил председатель парламента Крыма.

Он также напомнил о ранее озвученных предложениях властям Беларуси по созданию прямого транспортного сообщения с Крымом, а также о приглашениях на отдых в Крым белорусских туристов.

«Последнее особенно актуально накануне старта курортного сезона», – добавил Констанинов.

Накануне заместитель председателя Совета министров Крыма, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов предложил Беларуси открыть авиасообщение с Крымом.

25 мая участники саммита Евросоюза приняли решение расширить санкции против властей Беларуси и добавить в санкционный список новых людей и организации. На саммите также запретили белорусской авиации летать над территорией Евросоюза.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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