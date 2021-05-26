Прогноз погоды в Крыму на среду 26 мая

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 26 мая.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 м), уровень опасности желтый, пожарная опасность (в восточных и западных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (в восточных и западных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 24, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер северный 8 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 82 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 21, ночью около 14 градусов. Ветер западный 8 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 90 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 19, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер С 14 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 82 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 22, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер северо-западный 15 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 94 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 21, ночью около 16 градусов. Ветер северный 11 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 93 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 23, ночью от 12 до 14 градусов. Ветер северо-западный 12 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 97 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 25, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер северо-западный 11 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 91 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 25, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер северо-западный 13 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 90 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 16, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер северо-западный 7 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 93 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 11 до 18, ночью около 11 градусов. Ветер северо-западный 7 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 83 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 13 до 18 градусов тепла. По городам: в Алуште - 15, в Евпатории - 16, на мысе Казантип в Азовском море - 18, в Керчи - 18, в Николаевке - 16, в Севастополе - 15, в Судаке - 16, на Тарханкуте - 15, в Феодосии - 15, в Ялте - 14 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 15, в Египте - 25, на Кипре - 23, в Одессе - 15, в Сочи - 17, в Турции - 21, в Хорватии - 17 градусов выше нуля.

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