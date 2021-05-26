Пандемия COVID-19 повлияла на рост детской преступности в Крыму

фото © avestnik.kz

Полицейские зафиксировали рост детской преступности в Республике Крым, к которому привела пандемия новой коронавирусной инфекции и вынужденные ограничительные меры.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщила начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МВД по Республике Крым Виктория Гоптарева.

«Наблюдается рост числа преступлений, совершенных несовершеннолетними. Значительный рост подростковой преступности у нас в Симферополе. Анализ показал, что более 78% – это преступления против собственности, кражи и грабежи. Есть небольшой рост и совершения несовершеннолетними преступлений особой тяжести и тяжких. К основным причинам... роста преступлений, совершенных несовершеннолетними, можно отнести наш 2020 год. Когда в связи с ограничительными мерами дети оставались одни дома», – сообщила Гоптарева.

Она напомнила, что уголовная ответственность за совершение ряда преступлений наступает с 14 лет, а в соответствии со статистикой полицейских наибольшее количество преступлений совершают дети в возрасте 14-15 лет из неполных и неблагополучных семей. По ее мнению, к этому привело то, что из-за самоизоляции с подростками не проводилась профилактическая работа и они были предоставлены сами себе.

«Весь комплекс профилактических мероприятий не был проведен. Досуг детей не был организован. Это привело к тому, что дети были предоставлены сами себе. Родители тоже как правило любят гаджеты, любят интернет, – уточнила она. – Как правило это неблагополучные семьи, где социальное обеспечение не на должном уровне... Анализ показывает, что большинство – это кражи, это имущественные преступления».

Ранее сообщалось, что два подростка в ночное время совершили грабеж в Ялте. Сначала они попросили у нетрезвого отдыхающего денег, а потом стали его преследовать и спровоцировали конфликт. В результате молодые люди несколько раз ударили мужчину и украли сумку с телефоном и деньгами. Теперь учащиеся шестого и десятого классов стали фигурантами уголовного дела.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Как в Севастополе будут сдавать выпускные экзамены. В 2021 году в Севастополе экзамен по информатике впервые пройдет в компьютерной форме, а материалы для всех экзаменационных предметов будут переданы через интернет и отсканированы непосредственно в аудиториях.

В Крыму этим летом будут работать около 300 детских лагерей. В этом году на полуострове будут ждать отдыхающих порядка 300 разных лагерей.

В Севастополе на последний звонок будут пускать по спискам. Во всех севастопольских школах 22 мая для выпускников прозвенит последний звонок. Участие в мероприятиях примут ученики 1 – 4, девятых и одиннадцатых классов. Что касается родителей и приглашенных – вход для них будет только по спискам.

Путин поручил Херсонес превратить в «Артек». Президент России Владимир Путин поручил открыть на территории археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» в Севастополе детский центр «Корсунь» – филиал МДК «Артек».