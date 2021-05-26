Новые штаммы коронавируса обнаружили в Крыму

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Зафиксированы случаи заражения британским штаммом, а также видами инфекции с мутациями.

В Крыму зафиксированы случаи заражения британским штаммом, а также видами инфекции с мутациями. Об этом «ТАСС» сообщила руководитель местного управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

По ее словам, это связано с миграцией людей, которая возросла во время майских праздников. С наступлением летнего курортного сезона этот процесс станет еще более активным, что может привести к появлению других штаммов COVID-19 на полуострове. Пеньковская отметила, что появление новых разновидностей болезни не говорит о чрезвычайной ситуации, так как является естественным процессом.

«При любом увеличении миграционных процессов всегда увеличиваются риски завоза заболеваний. Настроен весь комплекс мер для своевременного выявления и купирования», - сказала она.

Напомним, что с начала пандемии в Крыму было выявлено около 43 тысяч больных, из которых порядка 40 тысяч – выздоровели, 1,3 тысячи – скончались.

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