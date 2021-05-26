Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Только 10 процентов крымчан получили вакцину от коронавируса ● В Ялте обещают открыть передвижной пункт вакцинации от коронавируса ● В Крыму еще 93 человека заразились коронавирусом ● Пандемия COVID-19 повлияла на рост детской преступности в Крыму ● У больных COVID-19 стали чаще появляться осложнения
Новые штаммы коронавируса обнаружили в Крыму
фото © Новости Крыма
Зафиксированы случаи заражения британским штаммом, а также видами инфекции с мутациями.
В Крыму зафиксированы случаи заражения британским штаммом, а также видами инфекции с мутациями. Об этом «ТАСС» сообщила руководитель местного управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
По ее словам, это связано с миграцией людей, которая возросла во время майских праздников. С наступлением летнего курортного сезона этот процесс станет еще более активным, что может привести к появлению других штаммов COVID-19 на полуострове. Пеньковская отметила, что появление новых разновидностей болезни не говорит о чрезвычайной ситуации, так как является естественным процессом.
«При любом увеличении миграционных процессов всегда увеличиваются риски завоза заболеваний. Настроен весь комплекс мер для своевременного выявления и купирования», - сказала она.
Напомним, что с начала пандемии в Крыму было выявлено около 43 тысяч больных, из которых порядка 40 тысяч – выздоровели, 1,3 тысячи – скончались.
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Ранее Новости Крыма сообщали:
В Ялте обещают открыть передвижной пункт вакцинации от коронавируса. Все желающие смогут бесплатно привиться от коронавирусной инфекции в передвижном пункте вакцинации в центре Ялты 28 мая.
Жители Крыму до сих пор не могут получить жизненно важные лекарства. Жители Крыма жалуются на то, что проблемы с обеспечением льготными лекарствами так и не решены.
В Крыму пообещали открыть центры трансплантологии. В постоянном гемодиализе в Крыму нуждаются более 500 пациентов, а в Севастополе – более 200. На полуострове число таких больных ежегодно увеличивается минимум на 100 человек.
В Крыму еще 93 человека заразились коронавирусом. За 25 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 93 случая коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Новые штаммы коронавируса обнаружили в Крыму
Зафиксированы случаи заражения британским штаммом, а также видами инфекции с мутациями.
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