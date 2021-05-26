Происшествия
Крымчанин до смерти избил родственницу и закопал тело на берегу озера
Следственные органы предъявили 46-летнему жителю Джанкойского района обвинение в убийстве родственницы, сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю.
«Установлено, что в ночь на 3 ноября 2020 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе бытового конфликта умышлено избил родственницу. От полученных травм 35-летняя женщина скончалась. Чтобы скрыть следы совершенного преступления, злоумышленник вывез тело и закопал его на берегу озера возле села Мысовое», – говорится в сообщении.
Все это время женщина числилась как пропавшая без вести. В ходе розыска правоохранители выяснили, что она мертва, и задержали подозреваемого в ее убийстве.
Во время проверки показаний на местности мужчина указал место, где спрятал тело.По ходатайству следствия судом обвиняемый заключен под стражу. Ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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