Коммунальщики Симферополя проиграли битву с уличными граффити

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Сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Город» ведут постоянную борьбу с уличными граффити.

Победить вандалов, регулярно наносящих рисунки на объекты городского имущества, пока не получается, заявил директор предприятия Антон Гумен.

«Мы находимся на набережной Симферополя, в переходе под проспектом Кирова. Это – одна из наших болевых точек, касающихся вопросов вандализма. Сотрудниками моего предприятия ведется, наверное, уже не работа, а это уже больше похоже на борьбу. Систематически несколько раз в неделю в данном переходе в том числе мои сотрудники отмывают, стирают надписи, которые мы видим на новой плитке, – рассказал Гумен. – Это тема, касающаяся всех наших общественных пространств: парки, скверы, центральные улицы, все зоны отдыха, где отдыхает молодежь».

Гумен назвал проблему незаконных граффити серьезной и масштабной для Симферополя. Директор «Города» считает, что необходимо выявлять нарушителей и привлекать их к ответственности. «И, конечно, патрули полицейские. Наличие таких патрулей поблизости слегка отрезвляет горячие головы и заставляет подумать, стоит ли это делать», – добавил Гумен.

Кроме того, он обратился к родителям подростков с просьбой провести профилактические беседы с детьми «о недопустимости подобного поведения».

Масштабная очистка плитки на набережной Салгира началась в Симферополе в конце февраля. По словам властей, за последние полгода количество испорченных рисунками и надписями объектов значительно увеличилось.

Первый месяц активной очистки результатов почти не дал.

Зачастую вандалы действуют в ночное время, поэтому закрепленные за содержанием набережной Салгира структурные подразделения МБУ «Город» не в состоянии этому воспрепятствовать.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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