Санкции
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Кабмин Украины инициирует введение санкций против 11 российских артистов за поездки в Крым
Кабинет Министров Украины рассмотрит вопрос о том, чтобы предложить Совету национальной безопасности и обороны ввести санкции в отношении 11 российских актеров и артистов за посещение Крыма.
Согласно проекту решения, опубликованному на сайте Кабмина, санкции предлагается ввести на три года.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, «установлены лица, выступающие нарушителями порядка въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и Севастополь и выезда из нее, с учетом характера своей публичной деятельности осуществляющие деструктивные действия во вред национальным интересам и безопасности украинского народа путем реализации попыток формирования соответствующего общественного мнения».
В перечне находятся актеры театра и кино Владимир Вдовиченков, Жанна Эппле, Ольга Кабо, Дмитрий Орлов, Александр Петров, Евгений Пронин, Евгений Стычкин, Павел Трубинер, Алексей Чадов, а также исполнители Анастасия Сланевская (творческий псевдоним «Слава») и Ярослав Сумишевский.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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