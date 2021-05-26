К детским лагерям в Крыму прикрепят участковых и наряды полиции

В Крыму завершены проверки готовности детских оздоровительных учреждений к началу летнего сезона. Особое внимание уделили правилам безопасности.

Об этом в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» рассказала уполномоченная по правам ребенка в РК Ирина Клюева.

Она отметила, что на территории республики насчитывается 52 учреждения, которые получили лицензию на этот вид деятельности. Кроме того, еще около двухсот лагерей дневного пребывания будут открыты при школах. По словам омбудсмена, в течение недели представители межведомственной комиссии инспектировали детские лагеря на предмет их готовности к приему детей.

«Особое внимание уделялась соблюдению мер безопасности: степени готовности пляжей, наличию ограждений, возможности доступа третьих лиц на территорию лагеря. Кроме того, проверяющие проконтролировали готовность к соблюдению антиковидных мер, уровень профессионализма персонала и наличие необходимых справок у сотрудников», - уточнила Клюева.

В свою очередь начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних (ПДН) МВД по РК Виктория Гоптарева сообщила, что в этом году за каждым детским оздоровительным учреждением будет закреплен участковый уполномоченный и сотрудник ПДН. Кроме того, к территории учреждений будут приближены маршруты нарядов полиции.

Число лагерей дневного пребывания в республике может быть увеличено. Такое распоряжение ранее дала вице-премьер РК Наталья Романовская. Она порекомендовала муниципалитетам пересмотреть подход к их организации и увеличить объемы финансирования этого направления. Это необходимо для «доведения показателей оздоровления детей до 70%», пояснила Клюева. Она напомнила, что в прошлом году Крым стал одним из немногих регионов, где властям удалось организовать и провести оздоровительную кампанию для детей дошкольного и школьного возрастов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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