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Бузову обругали в соцсетях за внешний вид на фото в крымском монастыре

21:15 среда, 26 мая 2021
Бузову обругали в соцсетях за внешний вид на фото в крымском монастыре

фото © aif.ru

Певица и телеведущая реалити-шоу «Дом-2» опять попала под шквал критики после того, как в ее профиле появилось несколько фотографий из Свято-Троицкого женского монастыря в Симферополе.

Пользователи резко отреагировали на внешний вид звезды, который, по мнению людей, не подходит для визита в храм.

Звезда телешоу выставила в свой инстаграм фотографию с батюшкой.

В монастырь Бузова пришла в спортивном костюме с коротким топом еле-еле прикрывающем пупок, в штанах с дыркой над коленкой и без платка на голове, — передает КП-Крым.

— Свято-Троицкий женский монастырь. У мощей Святителя Луки Крымского. Побывав однажды у этого святого, душа просит и ждет молитв, снова и снова. Живу по сердцу и по совести. Всегда, — подписала пост Бузова.

Подписчики очень критично отнеслись к таким фотографиям.

— А что не в трусах? Как это — в такое место с голым пузом? — возмутились в комментариях.

— А с голым пупком можно в монастырь? — поддержали другие.

Но нашлись и те, кто решил заступиться за любимицу, мол, богу все равно на внешний вид, главное — быть человеком.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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