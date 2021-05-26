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Аксенов назвал себя фанатом СССР
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Глава Крыма Сергей Аксенов сожалеет о распаде СССР.
Об этом он заявил на встрече с участниками международного молодежного форума «Диалог культур: Россия – Балканы».
«Мы всегда хотели вернуться на Родину. Вообще, мы всегда думали, страны СНГ все будут вместе, Советский Союз не распадется. Я – фанат Советского Союза, сожалею о его распаде. Сожалею о многих программах, которые были реализованы, о той политике, которая проводилась», – сказал глава республики.
22-26 мая в Крыму состоялся молодежный международный форум «Диалог культур: Россия – Балканы», в котором приняли участие студенты и представители молодежных организаций России, Болгарии, Сербии, Македонии. Организаторами мероприятия выступили Болгарский культурный центр «Извор» и Региональная болгарская национально-культурная автономия Хилендарского Республики Крым.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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