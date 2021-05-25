Власти заявили, что немцы массово хотят вакцинироваться «Спутником» в Крыму

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По мнению общественного деятеля Крыма, «граждане Германии намерены отправиться на полуостров, чтобы вакцинироваться от коронавирусной инфекции».

Об этом сообщил председатель комитета Государственного Совета РК по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, пишет «Российская газета».

«К нам действительно обращаются граждане Германии, которые хотели бы сюда приехать, чтобы сделать прививку от коронавируса именно вакциной Спутник V», — рассказал парламентарий.

По его словам, в настоящее время европейцы столкнулись со сложностями, связанными с получением визы. Кроме того, в Германии сейчас довольно серьезные ограничения из-за коронавирусной инфекции.

«В конечном итоге мы окажем им всю зависящую от нас помощь для реализации этого желания (привиться. — Прим.)», — констатировал Гемпель.

В тексте использованы материалы: Форпост

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