Власть
Власти Крыма мечтают о значительном увеличении числа номеров в отелях
В Крыму за пять лет рассчитывают создание еще 20-25 тысяч номеров в отелях и санаториях, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
По его мнению, повысить качество сервиса в регионе может развитие номерного фонда.
«Главой Крыма озвучены планы по масштабной реновации гостиничного и рекреационного комплекса, существующих средств размещения, с большим количеством номеров, которые должны появиться порядка 20-25 тысяч в пятилетней перспективе», - сказал Волченко.
Кто именно будет создавать новые отели и санатории (или расширять уже существующие), - не уточняется.
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