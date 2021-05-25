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Власть

Власти Крыма мечтают о значительном увеличении числа номеров в отелях

10:42 вторник, 25 мая 2021

В Крыму за пять лет рассчитывают создание еще 20-25 тысяч номеров в отелях и санаториях, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

По его мнению, повысить качество сервиса в регионе может развитие номерного фонда.

«Главой Крыма озвучены планы по масштабной реновации гостиничного и рекреационного комплекса, существующих средств размещения, с большим количеством номеров, которые должны появиться порядка 20-25 тысяч в пятилетней перспективе», - сказал Волченко.

Кто именно будет создавать новые отели и санатории (или расширять уже существующие), - не уточняется.

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