В Ялте решили потратить 15 млрд рублей на новый медцентр

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Строительство нового медицинского центра в Ялте обойдется в 15 млрд рублей.

Об этом сказано на сайте правительства России.

«В Ялте в 2024 году будет введен в эксплуатацию новый многопрофильный медицинский центр, – говорится в сообщении. – Объем инвестиций в создание центра в 2021 году составит 300 млн рублей, в 2022 году – 3,7 млрд, в 2023 году – 5 млрд, в 2024 году – 6 млрд».

Площадь медцентра составит 100 тыс кв. метров. В главном корпусе разместится стационар на 410 коек, операционный блок, отделения реанимации, интенсивной терапии и диагностики.

«Также будут построены консультационно-диагностический центр, рассчитанный на 500 посещений в смену, детская поликлиника (300 посещений в смену) и дневной стационар на 60 коек. Кроме того, проект предусматривает возведение жилого комплекса на 300 квартир. Это поможет привлечь на полуостров высококвалифицированных специалистов из других регионов», – сказано на сайте правительства.

В центре будут оказывать помощь по широкому спектру направлений, в том числе хирургия, травматология, кардиология, неврология, онкология, педиатрия, нефрология. У врачей центра будет возможность проводить консультации с коллегами из ведущих медучреждений России по видеосвязи.

Проектирование медцентра обойдется в 300 млн рублей, документация должна быть составлена до конца года. Строить медцентр будет Ростех.

Ранее власти Ялты сообщили о работах по увеличению транспортной доступности будущего медцентра. В частности, будет расширена ведущая к нему дорога.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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