В центре Севастополя организуют парковку экскурсионных автобусов

Власти Севастополя планируют организовать стоянку экскурсионных автобусов в центральной части города.

Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве региона сообщила вице-губернатор Севастополя Мария Литовко.

«Сейчас департаментом транспорта прорабатывается вопрос размещения экскурсионных автобусов в центре города – с отстоем на территории Севастопольского морского порта. К началу июня коллеги анонсируют точный порядок: как можно будет заранее бронировать, получать пропуска и соответственно осуществлять такую деятельность», – рассказала Мария Литовко.

Подобные планы были поддержаны губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым, отметившим актуальность вопроса и поручившим создать на территории будущей стоянки хотя бы минимальный сервис.

«Если сделать правильный, регламентированный заезд, туалеты предоставить – некий минимально необходимый сервис – и город на этом будет зарабатывать, для экскурсионных групп это тоже будет удобно», – подчеркнул Развожаев.

За текущий курортный сезон Севастополь планирует принять около 600 тысяч туристов, которые останутся в городе минимум на ночь, а также до 3 миллионов человек, которые посетят город-герой в рамках экскурсий.

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