В Севастополе возобновили ремонт одной из центральных улиц

В Севастополе после трехмесячной паузы, вызванной недостатками проектной документации, возобновился капитальный ремонт улицы Суворова.

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«На сегодняшний день завершено переключение водоснабжения по временной схеме от улицы Воронина до улицы Людмилы Павличенко. Частично уложена тротуарная плитка. Подрядным организациям поручено увеличить темп», – рассказал директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Павел Иено.

Напомним, что причиной приостановки работ на улице Суворова стала несогласованность проекта капитального ремонта с управлением охраны объектов культурного наследия Севастополя, что противоречило требованиям законодательства и могло повлечь за собой повреждение или уничтожение памятников.

К настоящему моменту документация была доработана, и дорожники приступили к фактическому выполнению работ, отметил глава транспортного департамента.

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