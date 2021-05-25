Странности
В Севастополе отремонтировали не ту дорогу
фото © Максим Мишин
Разбирательство обозначило целый клубок проблем, включая несогласованность действий чиновников.
Жители СТ «Алькадар» на Северной стороне несколько лет просят сделать им дорогу. И ее сделали, но не там, где нужно. Как такое могло произойти и что делать дальше, пытались разобраться члены комитета городского хозяйства Заксобрания. Пригласили и представителей профильных подразделений правительства.
Речь идет о дороге по улице Софьи Перовской, ведущей к СТ «Алькадар». Как заверяют жители, нормальная асфальтобетонная дорога нужна не только проживающим в СТ - в общей сложности в ее появлении остро заинтересовано порядка 600 семей. Строительства дороги они добивались несколько лет, но результат, как теперь принято говорить, оказался асимметричен их ожиданиям.
Во-первых, дорогу не построили, а отремонтировали, посыпав крошкой из остатков старого асфальта. А во-вторых, сделано это было не там, где надо. Жители уже писали о своих проблемах всем, кому можно, вплоть до Президента. Теперь они обратились с коллективным письмом к своему депутату Михаилу Брицыну.
Михаил Брицын рассказал: ремонт, о котором люди не просили, проводился в том числе и на частных земельных участках.
«В результате был уничтожен плодородный слой. Что с этим делать, пока непонятно», - констатировал депутат.
Представитель СТ пришел на заседание хорошо подготовленным, с многочисленными ответами чиновников. Но сначала он живописал трудности, которые испытывают лишенные дороги люди: глинистую дорогу регулярно «развозит», «скорая» по ней проехать не может, сами жители тоже вынуждены бросать свои машины далеко от дома. Однажды застрял даже мусоровоз:
«Он застрял, снес забор и сказал, что больше ездить не будет. Дети в школу ходят со сменной обувью!».
Поняв, что ремонтируют им не то и не так, люди написали в прокуратуру. Точнее, сначала они пытались доказать свою правоту чиновникам, но им ответили, что все в порядке, и предложили обращаться в суд. Зато прокуратура признала, что в порядке не все, и отсыпку дороги остановила.
Кто именно виноват в этой диковатой ситуации, достоверно выяснить так и не удалось. Поначалу, подчеркивают жители, их вообще пытались уверить, что официально нужная им дорога не существует. Но это не так - она фигурирует в постановлении правительства Севастополя №565-ПП от 27.09.2019 года. После того, как этот документ показали чиновникам, а прокуратура внесла предписание остановить отсыпку, поступающие людям ответы изменились. Их больше не посылали в суд, но пообещали, что дорога будет сделана до конца 2021 года «при наличии погодных условий» (!). Ответ, как сообщил представитель СТ, подписан все тем же специалистом отдела ремонта, капитального ремонта, развития и диагностики автомобильных дорог департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Еленой Мартыненко.
«Они просто закопали бюджетные деньги не на том участке дороги», - констатировал он.
Депутаты 40 минут пытались выяснить, почему действия разных подразделений правительства настолько не согласованы. Представитель ДИЗО Сергей Соболев в качестве оправдания заявил, что сведений о том, кому принадлежат частные участки, у них нет - это вопрос Севреестра. Но разве недостаточно того, что земля просто частная? А эти сведения, подчеркивают представители СТ, есть на кадастровой карте. Поэтому вопрос о том, как дорожники влезли на частную собственность и повредили «плодородный слой», остается открытым.
В тексте использованы материалы: Форпост
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