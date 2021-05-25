В Севастополе нашли нарушения при организации питания сирот

Прокуратура Севастополя обнаружила нарушения при организации питания воспитанников государственного центра помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей «Наш дом».

Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.По данным прокуратуры, в центре проживают 18 детей, 10 из которых обучаются в общеобразовательных учреждениях, 8 – в учреждениях среднего профессионального образования. При организации их питания допускаются многочисленные нарушения санитарных норм и правил.

«Так, двухнедельное меню разработано без учета возрастной группы, замена пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий, предусмотренных утвержденным меню, осуществлялась без учета санитарных требований. На момент проверки осуществлялось хранение продуктов при отсутствии маркировки и документов о качестве и безопасности. Использовались некоторые наименования сладостей и конфет, не разрешенных при питании детей», – уточнили в надзорном ведомстве.

Кроме того, по данным прокуратуры, пищеблок не отвечает санитарным требованиям, а помещения требуют проведения капитального ремонта.

По указанным фактам прокуратурой Ленинского района руководителю ГКУ «Наш дом» внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Также проверка установила, что воспитанники детского дома не обеспечиваются бесплатным питанием. С целью устранения этого нарушения прокуратура потребовала от городских властей предусмотреть обеспечение бесплатным питанием учащихся, находящихся на полном государственном обеспечении в социальных учреждениях.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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