В России полицейские рассылали дипломатам «крымские» письма с ртутью

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Второй Западный окружной военный суд начал рассмотрение дела о причастности двух экс-сотрудников главка МВД Краснодарского края к рассылке писем с кристаллами ртути сотрудникам дипломатических миссий.

Уголовное дело возбуждено по материалам ФСБ России, пишет «Коммерсант».

По версии следствия, в период с конца 2017 по начало 2018 года обвиняемые разослали около двухсот писем с приглашением сотрудников посольств, других дипломатических миссий, а также руководителей Евросоюза и НАТО на праздничное мероприятие «Подари частицу земли Крыма». Письма были изготовлены на поддельных бланках одного из депутатов Госдумы, внутри конвертов находилось отравляющее вещество.

«По данным экспертов, в письма были заложены кристаллы хлорида ртути, которые могут вызвать сильное раздражение кожи и глаз, а при попадании внутрь – поражение органов», - пишет издание.

Уточняется, что послания были получены двумя десятками посольств, в том числе Болгарии, Венгрии, Италии, Канады, Нидерландов, Польши, Саудовской Аравии, США и Франции.

Обвиняемые были задержаны в Краснодаре в июле 2019 года. В ходе допросов один из них заявил, что письма якобы получал от гражданина, который обещал выплачивать за каждое отправленное письмо вознаграждение в размере до 30 тысяч рублей. После этого он передавал письма с деньгами своему сообщнику, который отвозил их в Москву и раскладывал в почтовые ящики. В ходе следствия подсудимые утверждали, что якобы не знали о находящихся в конвертах опасных веществах.

Исследовав материалы дела, в ФСБ России возбудили уголовное дело статьям о незаконном обороте ядовитых веществ, подготовке нападений на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой; контрабанде сильнодействующих или ядовитых веществ; участие в террористическом сообществе и подготовке терактов с использованием отравляющих веществ. Сторона обвинения хадатайствует о вынесении наказания в размере 18 и 16 лет колонии строгого режима соответственно.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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