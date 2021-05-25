В прошлом году медикам Крыма доплатили 1,36 млрд рублей за борьбу с коронавирусом

Стимулирующие и дополнительные выплаты получили 11 150 медработников Крыма. Из федерального и регионального бюджетов медикам Крыма было выплачено 1,36 млрд рублей.

При этом 500 млн – из регионального бюджета, заявил глава региона Сергей Аксенов. Средства были перечислены в виде стимулирующих и дополнительных выплат медикам за борьбу с новой коронавирусной инфекции, пишут «Вести Крым».

«В целом Крым проходит испытание пандемией достойно. Во многом это заслуга медицинских работников. Они настоящие герои», - заявил глава региона.

Тем самым, в среднем каждый медработник в Крыму получил за 2020 год 122 тыс. рублей дополнительный выплат за работу с коронавирусными больными.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Как ни старались в Крыму не смогли потратить деньги правительства Москвы. Власти Крыма в 2020 году не смогли эффективно потратить средства, выделенные республике правительством Москвы.

Обналичили 1,5 млрд: в Крыму будут судить банду подпольных банкиров. Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 8 членов организованного преступного сообщества, обвиняемых в незаконной банковской деятельности.

Севастопольцы стали чаще брать кредиты: на что и сколько. В Севастополе с начала года продолжает расти число кредитов, выданных банками физическим лицам.

Реальные инвестиции в Крым составили только половину от заявленных. Инвесторы, которые подписали соглашения с властями Крыма, уже вложили по своим проектам в экономику региона 84,5 миллиарда рублей.