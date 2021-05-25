Власть
В прошлом году медикам Крыма доплатили 1,36 млрд рублей за борьбу с коронавирусом
Стимулирующие и дополнительные выплаты получили 11 150 медработников Крыма. Из федерального и регионального бюджетов медикам Крыма было выплачено 1,36 млрд рублей.
При этом 500 млн – из регионального бюджета, заявил глава региона Сергей Аксенов. Средства были перечислены в виде стимулирующих и дополнительных выплат медикам за борьбу с новой коронавирусной инфекции, пишут «Вести Крым».
«В целом Крым проходит испытание пандемией достойно. Во многом это заслуга медицинских работников. Они настоящие герои», - заявил глава региона.
Тем самым, в среднем каждый медработник в Крыму получил за 2020 год 122 тыс. рублей дополнительный выплат за работу с коронавирусными больными.
Ранее Новости Крыма сообщали:
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