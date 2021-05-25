В Минприроды Крыма призывают выпускников отказаться от атрибутов праздника

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Экобомбочки вместо конфетти и хлопушек, цветы в горшках и сухоцветы вместо традиционных букетов на выпускной.

В Минприроды Крыма подготовили рекомендации для выпускников по «экологичному» проведению торжеств.

«Воздушные шары разлагаются сотни лет, содержащийся в краске микропластик может попасть в воду и отравить ее. Их могут принять за пищу и съесть животные и птицы. Секундная радость от конфетти и хлопушек – многолетняя горесть природе. Конфетти и хлопушки наполнены пластиковыми блестками, которые, попадая на почву, загрязняют ее микропластиком. После дождя кусочки пластика вымываются в ливневые стоки, попадают в заливы, реки, моря и океаны. Альтернативой могут стать сухоцветы, экобомбочки с семенами разнотравья и цветов», — подчеркнули в Минприроды Крыма.

Букеты из живых цветов тоже становятся мусором. На выращивание всего одного цветка приходится 13 литров воды, декоративная упаковка моментально становится отходом.

Взамен можно составить букет из сухоцветов и фруктов, упаковав их в биоразлагаемые материалы. Или порадовать учителя живым цветком в горшке.

Эти рекомендации Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым направило в адрес Администраций муниципальных образований, а также Министерства образования, науки и молодежи Крыма.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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