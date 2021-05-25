В Крыму за несколько дней выявили больше сотни пьяных водителей

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В Крыму в ходе мероприятия «Нетрезвый водитель», которое ГИБДД РК проводило с 21 по 23 мая, было выявлено больше сотни лиц, которые сели за руль авто в состоянии опьянения.

Об этом сообщили в УГИБДД МВД России по РК.

«В ходе отработки на территории Крыма выявлено 105 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения и отказавшийся от медицинского освидетельствования. 11 водителей задержаны за управление транспортным средством с признаками опьянения повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность», - сообщили в ГИБДД.

В ведомстве напомнили, что за управление автомобилем в состоянии опьянения или за отказ от освидетельствования предусмотрена ответственность в виде штрафа до 30 тысяч рублей и лишения права управления ТС на срок до двух лет. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до двух лет с лишением права управлением ТС на срок до трех лет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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