В Крыму салоны мобильной связи наживаются на туристах

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Салоны мобильной связи зарабатывают на россиянах, которые прибывают в Крым с пакетами мобильных операторов, работающих на полуострове в роуминге.

По приезду туристы обнаруживают, что «домашняя» связь слишком невыгодна, и в спешке приобретают втридорога SIM-карты местных операторов. Про крымскую авантюру рассказала туристка, пишет блог «Летаем сами» на Яндекс.Дзен.

Девушка рассказала, что ее материковый оператор за пять минут пользования мобильным интернетом списал со счета 140 рублей, поэтому она решила приобрести местную SIM-карту. При этом в самом аэропорту Симферополь «симок» дешевле 650 рублей не нашлось.

«Только прилетела в Крым и сразу развод на деньги с мобильной связью», — предупредила туристка.

На железнодорожном вокзале крымской столицы девушка заглянула в салон мобильной связи, однако и там история повторилась.

«Мне предложили SIM-карту за 650 рублей. Но в результате настойчивых вопросов, мне все-таки удалось выяснить, что есть SIM-карты за 450 рублей, а есть еще и за 300 рублей», — негодует россиянка.

К слову, она также отметила, что выходом из ситуации может стать то, что клиенты МТС на материке могут подключить специальную функцию, благодаря которой на полуострове можно будет пользоваться дополнительными благами, доступными в других регионах РФ. И эта услуга стоит всего лишь 100 рублей в месяц.

Отметим, МТС в Крыму, как известно, официально не представлен. В некоторых несертифицированных точках приобрести стартовый пакет все же можно, но придется поискать.

На горячей линии мобильного оператора нам сразу сообщают, что официальных базовых станций и салонов компании МТС на полуострове нет, но оператор предоставляет услуги связи в республике, пользуясь сетями местных операторов.

В самой компании не рекомендуют надеяться на авось и приобретать стартовые пакеты на материке.

При этом туристка права: функция для путешественников — абонентов МТС действительно существует и обходится дешевле, чем приобретение новой «симки».

«В зависимости от тарифного плана можно выгодно настроить услуги. В том числе подключить дополнительный трафик интернета, а также выгодную в поездках функцию «домашний пакет+», который обойдется в 104 рубля в месяц», — сообщила ForPost сотрудница колл-центра.

В данную услугу входят 315 бесплатных минут на звонки на номера любого оператора России, а также 500 мегабайт интернет-трафика ежедневно. Учитывая местные тарифы — весьма дельное предложение.

Но у абонентов других операторов большой четверки выбор невелик: либо платить за роуминг, либо покупать крымскую «симку» или заранее на материке приобрести SIM-карту компании МТС и настроить выгодный тариф.

В тексте использованы материалы: Форпост

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