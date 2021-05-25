Власть
В Крыму продлили запрет на посещение лесов на три недели
фото © Новости Крыма
С 21 мая 2021 года Министерство экологии и природных ресурсов Крыма в целях обеспечения пожарной безопасности продлевает на 21 календарный день ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.
Запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ, работ с использованием открытого огня в лесах и природных экосистемах на прилегающих к ним территориях включая сжигание порубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов, проведение сельхозпалов и газосварочных работ.
Посещение лесов ограничено за исключением специально оборудованных мест отдыха граждан, с которыми можно ознакомиться здесь.
Органы управления и силы территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций переведены в режим повышенной готовности.
В случае обнаружения лесного пожара просим незамедлительно сообщать в региональную диспетчерскую службу Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым по телефонам: (3652) 44-28-12, +7 978 0000192 или в Главное управление МЧС Крыма по номеру 112.
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