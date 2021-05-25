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Водный кризис

В Крыму приостановливают работу скважин из-за мутной воды

11:36 вторник, 25 мая 2021
В Крыму приостановливают работу скважин из-за мутной воды

фото © Крым.реалии

На предприятии «Вода Крыма» сообщили, что в пгт Кировское 24 мая на скважине № 1206 произошла аварийная ситуация, из-за чего ее эксплуатация приостановлена.

«Авария привела «к превышению гигиенических нормативов санитарно-химических показателей: мутность и цветность. На данный момент работа скважины приостановлена. Ведется промывка скважины, а также магистральных трубопроводов и разводящей сети пгт. Кировского до доведения качества питьевой воды до норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», – указано в сообщении.

По информации ведомства, на время выполнения работ водоснабжение пгт Кировское будет осуществляться по графику:

- утром с 6 до 10 часов;

- вечером с 19 до 22 часов.

Жители Крыма нередко жалуются на качество воды, чаще всего в Симферополе. В марте власти сообщали, что из-за пуска нового водовода в трех районах также наблюдалось ухудшение качество воды.

Ранее власти отмечали, что Симферополь практически полностью снабжается водой за счет подземных источников.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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