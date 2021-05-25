Водный кризис
Развитие сюжета: На сколько хватит воды в водохранилищах Крыма: новый прогноз ● Ученый выдал «сенсационную идею» об уменьшении осадков в Крыму ● В МИД Украины назвали условие для поставок воды в Крым ● В Азовском море приступили к бурению скважин пресной воды для Крыма ● Часть Симферополя традиционно осталась без воды из-за аварии
В Крыму приостановливают работу скважин из-за мутной воды
фото © Крым.реалии
На предприятии «Вода Крыма» сообщили, что в пгт Кировское 24 мая на скважине № 1206 произошла аварийная ситуация, из-за чего ее эксплуатация приостановлена.
«Авария привела «к превышению гигиенических нормативов санитарно-химических показателей: мутность и цветность. На данный момент работа скважины приостановлена. Ведется промывка скважины, а также магистральных трубопроводов и разводящей сети пгт. Кировского до доведения качества питьевой воды до норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», – указано в сообщении.
По информации ведомства, на время выполнения работ водоснабжение пгт Кировское будет осуществляться по графику:
- утром с 6 до 10 часов;
- вечером с 19 до 22 часов.
Жители Крыма нередко жалуются на качество воды, чаще всего в Симферополе. В марте власти сообщали, что из-за пуска нового водовода в трех районах также наблюдалось ухудшение качество воды.
Ранее власти отмечали, что Симферополь практически полностью снабжается водой за счет подземных источников.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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В Крыму приостановливают работу скважин из-за мутной воды
На предприятии «Вода Крыма» сообщили, что в пгт Кировское 24 мая на скважине № 1206 произошла аварийная ситуация, из-за чего ее эксплуатация приостановлена.
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