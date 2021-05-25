В Крыму похвастались, что уничтожили «вражескую бронетехнику»

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В Крыму прошли учения танковых подразделений Черноморского флота.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

На полигоне «Ангарский» в поселке Заречное служащие танковых батальонов береговой обороны Черноморского флота провели дневные и ночные учения, на которых отработали основные навыки боя в разное время суток. Мероприятие прошло планово, стрельбы велись по учебным мишеням, которые имитируют реальную обстановку борьбы с противником.

В пресс-службе сообщают, что танковые экипажи тренировались стрелять с места и в движении, учения осложнялись неровностью территории и темным временем суток. Это позволяет лучше подготовить танковый состав к ведению боевых действий, отметили в ведомстве.

«Отдельным эпизодом учений танкистов стала отработка тактики действий по подавлению заранее разведанных мест расположения противотанковых расчетов условного противника, находящиеся на оборудованных позициях», - добавили в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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