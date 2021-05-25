В Крыму объявили о «мегапроекте»: Симферополь и Ялту соединят канатной дорогой

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В Крыму предложили построить канатную дорогу от Симферополя до Ялты.

Уникальную транспортную магистраль длинной 53 километра обещают построить за 4 года при наличии инвестора и поддержки властей.

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Госсовета Крыма Леонид Бабашов.

По словам представителей завода-производителя, канатная дорога не только снимет транспортную нагрузку, но и станет магнитом для туристов, ведь линия пройдет через горы и леса Южного берега Крыма.

«Между опорами, поддерживающими канаты, может быть расстояние до 3 километров (у обычной канатки максимум 1 км.), кабина вмещает до 35 пассажиров и является самоходной, огромные опоры можно использовать для установки ветряков», — отметил Бабашов.

Он подчеркнул, что на данный момент строительство канатной дороги — всего лишь интересное предложение, которое многие депутаты Госсовета Крыма уже поддержали. Будет ли построена такая канатная дорога, зависит от заинтересованности инвесторов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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