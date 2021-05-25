Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.5
воздух +21
море +15

Власть

В Крыму объявили о «мегапроекте»: Симферополь и Ялту соединят канатной дорогой

18:17 вторник, 25 мая 2021
В Крыму объявили о «мегапроекте»: Симферополь и Ялту соединят канатной дорогой

фото © Новости Крыма

В Крыму предложили построить канатную дорогу от Симферополя до Ялты.

Уникальную транспортную магистраль длинной 53 километра обещают построить за 4 года при наличии инвестора и поддержки властей.

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Госсовета Крыма Леонид Бабашов.

По словам представителей завода-производителя, канатная дорога не только снимет транспортную нагрузку, но и станет магнитом для туристов, ведь линия пройдет через горы и леса Южного берега Крыма.

«Между опорами, поддерживающими канаты, может быть расстояние до 3 километров (у обычной канатки максимум 1 км.), кабина вмещает до 35 пассажиров и является самоходной, огромные опоры можно использовать для установки ветряков», — отметил Бабашов.

Он подчеркнул, что на данный момент строительство канатной дороги — всего лишь интересное предложение, которое многие депутаты Госсовета Крыма уже поддержали. Будет ли построена такая канатная дорога, зависит от заинтересованности инвесторов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Гурзуфе открылась библиотека на берегу моря. В преддверии массового наплыва туристов в Гурзуфе (Крым) возобновила работу небольшая библиотека, читальный зал которой располагается под открытым небом на берегу Черного моря.

В Крыму заброшенный военный лунодром могут сделать экскурсионным объектом. Под Симферополем есть уникальный объект - НИП-10 в поселке Школьном, на котором располагался лунодром.

Дачники Фиолента хотят школу вместо ИВС. Вот уже второе собрание жителей остается без результата.

Китайцы отказались ликвидировать химические отходы в Крыму. Проект китайских инвесторов (в рамках сотрудничества со странами БРИКС) тихо умер. У них не нашлось денег на то, чтобы вывезти 100 тыс тонн земли, зараженной отходами Сакского химического завода.

Власть
Россия выдала севастопольцам недействительные паспорта

Россия выдала севастопольцам недействительные паспорта

Сбой «московской системы» - так в паспортном столе Севастополя объяснили горожанке юридическую недействительность ее паспорта.

Власть
В Крыму объявили о «мегапроекте»: Симферополь и Ялту соединят канатной дорогой

В Крыму объявили о «мегапроекте»: Симферополь и Ялту соединят канатной дорогой

В Крыму предложили построить канатную дорогу от Симферополя до Ялты.

Странности
Власти заявили, что немцы массово хотят вакцинироваться «Спутником» в Крыму

Власти заявили, что немцы массово хотят вакцинироваться «Спутником» в Крыму

По мнению общественного деятеля Крыма, «граждане Германии намерены отправиться на полуостров, чтобы вакцинироваться от коронавирусной инфекции».

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За 24 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 90 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 6 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации