Власть
В Крыму объявили о «мегапроекте»: Симферополь и Ялту соединят канатной дорогой
фото © Новости Крыма
В Крыму предложили построить канатную дорогу от Симферополя до Ялты.
Уникальную транспортную магистраль длинной 53 километра обещают построить за 4 года при наличии инвестора и поддержки властей.
Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Госсовета Крыма Леонид Бабашов.
По словам представителей завода-производителя, канатная дорога не только снимет транспортную нагрузку, но и станет магнитом для туристов, ведь линия пройдет через горы и леса Южного берега Крыма.
«Между опорами, поддерживающими канаты, может быть расстояние до 3 километров (у обычной канатки максимум 1 км.), кабина вмещает до 35 пассажиров и является самоходной, огромные опоры можно использовать для установки ветряков», — отметил Бабашов.
Он подчеркнул, что на данный момент строительство канатной дороги — всего лишь интересное предложение, которое многие депутаты Госсовета Крыма уже поддержали. Будет ли построена такая канатная дорога, зависит от заинтересованности инвесторов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Гурзуфе открылась библиотека на берегу моря. В преддверии массового наплыва туристов в Гурзуфе (Крым) возобновила работу небольшая библиотека, читальный зал которой располагается под открытым небом на берегу Черного моря.
В Крыму заброшенный военный лунодром могут сделать экскурсионным объектом. Под Симферополем есть уникальный объект - НИП-10 в поселке Школьном, на котором располагался лунодром.
Дачники Фиолента хотят школу вместо ИВС. Вот уже второе собрание жителей остается без результата.
Китайцы отказались ликвидировать химические отходы в Крыму. Проект китайских инвесторов (в рамках сотрудничества со странами БРИКС) тихо умер. У них не нашлось денег на то, чтобы вывезти 100 тыс тонн земли, зараженной отходами Сакского химического завода.
Россия выдала севастопольцам недействительные паспорта
Сбой «московской системы» - так в паспортном столе Севастополя объяснили горожанке юридическую недействительность ее паспорта.
В Крыму объявили о «мегапроекте»: Симферополь и Ялту соединят канатной дорогой
В Крыму предложили построить канатную дорогу от Симферополя до Ялты.
Власти заявили, что немцы массово хотят вакцинироваться «Спутником» в Крыму
По мнению общественного деятеля Крыма, «граждане Германии намерены отправиться на полуостров, чтобы вакцинироваться от коронавирусной инфекции».
Московская чиновница назвала отвратительным свой VIP-отдых в Крыму
Оценившая «прелести» сервиса по-крымски чиновница из Москвы поделилась впечатлениями.
23 мая
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 24 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 90 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 6 случаев с бессимптомным течением заболевания.