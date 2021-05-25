Власть
В Крыму обещают потратить еще много миллиардов на ремонт дорог
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Ремонт более 500 километров дорог запланирован в Крыму в текущем году.
На эти цели направлено около 16 млрд рублей, сообщил вице-премьер республики Евгений Кабанов.
«Объем финансирования, который мы запланировали на текущий год, составляет порядка 16 миллиардов рублей. На региональные и межмуниципальные дороги выделено около 8,5 миллиарда рублей, 7,5 миллиарда – на муниципальные», – уточнил Кабанов.
Отмечается, что в Симферополе отремонтируют более полусотни улиц. Дорожное строительство в городе в полной мере планируется завершить в первой декаде июля текущего года. «На сегодняшний день общее кассовое освоение составляет более 3,5 миллиарда рублей», – отметил вице-премьер.
В Крыму в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выделено более 5,5 млрд рублей. За эти средства предусмотрен ремонт 296 километров автодорог. За 10,5 млрд рублей из средств дополнительного финансирования планируется ремонт около 500 объектов.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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