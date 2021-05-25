Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.5
воздух +23
море +15

Происшествия

В Крыму мужчина провалился в четырехметровый подвал

13:26 вторник, 25 мая 2021

В Крыму мужчина упал в четырехметровый подвал, пришлось вызывать спасателей.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

В два часа ночи дежурные крымского МЧС получили сообщение о том, что в селе Скворцово Симферопольского района нужна помощь специалистов. Мужчина упал в подвал частного дома глубиной четыре метра и не мог выбраться сам. На место случившегося послали дежурную смену из четырех спасателей.

«Сотрудники «КРЫМ-СПАС» с помощью специальных носилок и альпинистского снаряжения организовали подъем мужчины на поверхность », - сообщили в МЧС Крыма. 

Пострадавший жив, после спасения его передали врачам для дальнейшего медицинского обследования.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе юная автоледи перевернулась на трассе. Ранним утром 24 мая по пути из Камышовой бухты в сторону Фиолента произошел еще один из частых в последнее время «перевертышей».

В Керчи девочка погибла после падения с крыши девятиэтажного дома. В Керчи с крыши многоэтажки упала 14-летняя девочка.

Спасатели предупреждают, что высокая пожароопасность в Крыму сохранится до 26 мая. Штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности в Крыму продлили до 26 мая, сообщают в управлении МЧС по Крыму.

Пожар в центре Симферополя: спасатели рассказали новые подробности. Пожар на улице Желябова в Симферополе, который разгорелся утром 23 мая, локализован, пострадавших нет.

Странности
Власти заявили, что немцы массово хотят вакцинироваться «Спутником» в Крыму

Власти заявили, что немцы массово хотят вакцинироваться «Спутником» в Крыму

По мнению общественного деятеля Крыма, «граждане Германии намерены отправиться на полуостров, чтобы вакцинироваться от коронавирусной инфекции».

Водный кризис
В Крыму приостановливают работу скважин из-за мутной воды

В Крыму приостановливают работу скважин из-за мутной воды

На предприятии «Вода Крыма» сообщили, что в пгт Кировское 24 мая на скважине № 1206 произошла аварийная ситуация, из-за чего ее эксплуатация приостановлена.

Сюжет
Водный кризис

Водный кризис

Водоснабжение Крыма под угрозой

Бизнес
В Крыму салоны мобильной связи наживаются на туристах

В Крыму салоны мобильной связи наживаются на туристах

Салоны мобильной связи зарабатывают на россиянах, которые прибывают в Крым с пакетами мобильных операторов, работающих на полуострове в роуминге.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации