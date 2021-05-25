Происшествия
В Крыму мужчина провалился в четырехметровый подвал
В Крыму мужчина упал в четырехметровый подвал, пришлось вызывать спасателей.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым.
В два часа ночи дежурные крымского МЧС получили сообщение о том, что в селе Скворцово Симферопольского района нужна помощь специалистов. Мужчина упал в подвал частного дома глубиной четыре метра и не мог выбраться сам. На место случившегося послали дежурную смену из четырех спасателей.
«Сотрудники «КРЫМ-СПАС» с помощью специальных носилок и альпинистского снаряжения организовали подъем мужчины на поверхность », - сообщили в МЧС Крыма.
Пострадавший жив, после спасения его передали врачам для дальнейшего медицинского обследования.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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