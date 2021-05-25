Происшествия
В Крыму мужчина получил два удара ножом в спину и отправился спать
Инцидент произошел в октябре прошлого года. 44-летний мужчина-хозяин квартиры распивал спиртные напитки вместе со своими гостями.
Об этом сообщили в пресс-службе Красноперекопского районного суда.
Когда спиртное закончилось, хозяин квартиры отправился за новой его порцией. В ожидании гость с подругой решили немного отдохнуть на кровати. Вскоре хозяин вернулся и попытался выгнать гостей с кровати. Тогда-то и произошла поножовщина.
«Между мужчинами разгорелся конфликт. Хозяин взял со столика кухонный нож, подошел к гостю и нанес ему два удара ножом в спину. После этого мужчины выпили еще спиртного, и гость вернулся в кровать к подруге, а хозяин уснул на диване. Утром подсудимый ушел на работу, а гости отправились к себе домой, и вызвали скорую, которая госпитализировала потерпевшего с колото-резаными ранами, повлекшими тяжкий вред здоровью», — рассказали в пресс-службе.
Хозяина квартиры суд приговорил к 2,5 годам лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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