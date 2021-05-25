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Общество

В Гурзуфе открылась библиотека на берегу моря

09:49 вторник, 25 мая 2021
Ялта

В преддверии массового наплыва туристов в Гурзуфе (Крым) возобновила работу небольшая библиотека, читальный зал которой располагается под открытым небом на берегу Черного моря.

Библиотека функционирует на территории дачи Антона Чехова и Ольги Книппер. Каждый посетить по входному билету может выбрать любую из понравившихся книг и почитать ее на берегу чеховской бухты, сообщили в Крымском литературно-художественном музее-заповеднике.

Дача Чехова и Книппер находится в Гурзуфе (ул. Чехова, 22). График работы – ежедневно с 10:00 до 18:00. По четвергам время работы продлено до 20:00.

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