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Происшествия

В Евпатории вынесли приговор парочке «самогонщиков»

08:34 вторник, 25 мая 2021
Евпатория

По обвинению в изготовлении фальсифицированной спиртосодержащей продукции перед судом предстали 50-летняя местная жительница и ее подельник – 35-летний житель Раздольненского района.

Им было назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно, рассказали в пресс-службе Прокуратуры РК.

В июне 2018 года подсудимые вступили в преступный сговор. Согласно распределению ролей, мужчина занимался изготовлением суррогата, а женщина – его последующей продажей.

Всего же при задержании правоохранителями у злоумышленников было изъято свыше 1,8 тысячи литров некачественной алкогольной продукции.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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