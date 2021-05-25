Происшествия
В Евпатории вынесли приговор парочке «самогонщиков»
По обвинению в изготовлении фальсифицированной спиртосодержащей продукции перед судом предстали 50-летняя местная жительница и ее подельник – 35-летний житель Раздольненского района.
Им было назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно, рассказали в пресс-службе Прокуратуры РК.
В июне 2018 года подсудимые вступили в преступный сговор. Согласно распределению ролей, мужчина занимался изготовлением суррогата, а женщина – его последующей продажей.
Всего же при задержании правоохранителями у злоумышленников было изъято свыше 1,8 тысячи литров некачественной алкогольной продукции.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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