Общество
Ученые прогнозируют сильную магнитную бурю
фото © Новости Крыма
Специалисты фиксируют крупнейший за последние годы всплеск активности Солнца, ближайшие три дня жителей Земли ожидает магнитная буря.
Об этом сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.
«Заметный, а по некоторым оценкам, крупнейший за последние годы всплеск солнечной активности, регистрируется на нашей звезде в течение последних нескольких дней. Пик его пришелся на 22 и 23 мая, когда за двое суток было зарегистрировано 17 солнечных вспышек, в том числе три вспышки класса M – второго по силе класса солнечных вспышек», – говорится в сообщении.
По расчетам специалистов, первое соприкосновение выброшенных солнечных масс с Землей произойдет 25 мая около 22:00 по московскому времени. Наиболее плотное ядро выброса достигнет Земли около 4 часов утра 26 мая. Именно в этот период прогнозируются первые магнитные бури продолжительностью от трех до шести часов.
«В целом возмущенное состояние магнитного поля может сохраниться до конца дня, 27 мая. После этого поле должно стабилизироваться», – рассказали в лаборатории.
По словам ученых, несмотря на большую продолжительность, амплитуда магнитных бурь ожидается незначительной и не превысит второго уровня по 5-балльной шкале.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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