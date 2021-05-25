Ученые прогнозируют сильную магнитную бурю

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Специалисты фиксируют крупнейший за последние годы всплеск активности Солнца, ближайшие три дня жителей Земли ожидает магнитная буря.

Об этом сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

«Заметный, а по некоторым оценкам, крупнейший за последние годы всплеск солнечной активности, регистрируется на нашей звезде в течение последних нескольких дней. Пик его пришелся на 22 и 23 мая, когда за двое суток было зарегистрировано 17 солнечных вспышек, в том числе три вспышки класса M – второго по силе класса солнечных вспышек», – говорится в сообщении.

По расчетам специалистов, первое соприкосновение выброшенных солнечных масс с Землей произойдет 25 мая около 22:00 по московскому времени. Наиболее плотное ядро выброса достигнет Земли около 4 часов утра 26 мая. Именно в этот период прогнозируются первые магнитные бури продолжительностью от трех до шести часов.

«В целом возмущенное состояние магнитного поля может сохраниться до конца дня, 27 мая. После этого поле должно стабилизироваться», – рассказали в лаборатории.

По словам ученых, несмотря на большую продолжительность, амплитуда магнитных бурь ожидается незначительной и не превысит второго уровня по 5-балльной шкале.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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