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Коронавирус в Крыму

У больных COVID-19 стали чаще появляться осложнения

17:13 вторник, 25 мая 2021
У больных COVID-19 стали чаще появляться осложнения

фото © Новости Крыма

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила об увеличении частоты осложнений у пациентов, перенесших коронавирус.

«В настоящее время имеются данные об увеличении частоты осложнений у людей, перенесших коронавирусную инфекцию, от тромбозов и сердечно-сосудистой патологии до ментальных нарушений», – приводит слова Скворцовой РИА Новости

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что мужчины старше 35 лет в два раза чаще женщин этого же возраста имеют осложнения после коронавируса и попадают в реанимацию.

По данным Минздрава, коронавирус дает в два раза больше осложнений, чем сезонный грипп и другие подобные респираторные заболевания.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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От коронавируса в Крыму за время пандемии скончались 1317 пациентов. В Крыму за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 4 пациента, а всего за время пандемии 1317.

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