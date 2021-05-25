Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Туристы и мероприятия подстегнули коронавирус в Севастополе ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● 91 случай коронавируса выявили в Крыму за сутки ● От коронавируса в Крыму за время пандемии скончались 1317 пациентов ● В Крыму еще 90 человек заразились ковидом
У больных COVID-19 стали чаще появляться осложнения
фото © Новости Крыма
Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила об увеличении частоты осложнений у пациентов, перенесших коронавирус.
«В настоящее время имеются данные об увеличении частоты осложнений у людей, перенесших коронавирусную инфекцию, от тромбозов и сердечно-сосудистой патологии до ментальных нарушений», – приводит слова Скворцовой РИА Новости.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что мужчины старше 35 лет в два раза чаще женщин этого же возраста имеют осложнения после коронавируса и попадают в реанимацию.
По данным Минздрава, коронавирус дает в два раза больше осложнений, чем сезонный грипп и другие подобные респираторные заболевания.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Туристы и мероприятия подстегнули коронавирус в Севастополе. Рост заболеваемости коронавирусом в Севастополе можно объяснить увеличившимся количеством туристов, а также проведением массовых мероприятий.
Сводка о новых заражениях в Крыму. За 24 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 90 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 6 случаев с бессимптомным течением заболевания.
91 случай коронавируса выявили в Крыму за сутки. За 23 мая на территории Республики Крым подтвержден 91 новый случай коронавирусной инфекции.
От коронавируса в Крыму за время пандемии скончались 1317 пациентов. В Крыму за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 4 пациента, а всего за время пандемии 1317.
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