У больных COVID-19 стали чаще появляться осложнения

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Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила об увеличении частоты осложнений у пациентов, перенесших коронавирус.

«В настоящее время имеются данные об увеличении частоты осложнений у людей, перенесших коронавирусную инфекцию, от тромбозов и сердечно-сосудистой патологии до ментальных нарушений», – приводит слова Скворцовой РИА Новости.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что мужчины старше 35 лет в два раза чаще женщин этого же возраста имеют осложнения после коронавируса и попадают в реанимацию.

По данным Минздрава, коронавирус дает в два раза больше осложнений, чем сезонный грипп и другие подобные респираторные заболевания.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Сводка о новых заражениях в Крыму. За 24 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 90 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 6 случаев с бессимптомным течением заболевания.

91 случай коронавируса выявили в Крыму за сутки. За 23 мая на территории Республики Крым подтвержден 91 новый случай коронавирусной инфекции.

От коронавируса в Крыму за время пандемии скончались 1317 пациентов. В Крыму за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 4 пациента, а всего за время пандемии 1317.