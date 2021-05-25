Туристы и мероприятия подстегнули коронавирус в Севастополе

Рост заболеваемости коронавирусом в Севастополе можно объяснить увеличившимся количеством туристов, а также проведением массовых мероприятий.

Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве Севастополя заявил глава территориального отдела Роспотребнадзора Роман Проскурнин.

Напомним: ранее и.о. директора департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский отмечал, что туристы портят культуру масочного режима в Севастополе.

«Весь рост заболеваемости связан, естественно, с проведением мероприятий, в том числе на объектах. Также учитываются массовые мероприятия — докладчики говорили о развитии спорта, туризма. Конечно, все мероприятия надо предусматривать с учетом противоэпидемиологических мероприятий», — отметил Проскурнин.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал подчиненных «не расслабляться» и продолжать контроль в общественном транспорте и местах торговли в закрытых помещениях. Главе департамента общественной безопасности было поручено организовать мероприятия по контролю за соблюдением масочного режима.

В тексте использованы материалы: Форпост

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От коронавируса в Крыму за время пандемии скончались 1317 пациентов. В Крыму за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 4 пациента, а всего за время пандемии 1317.

В Крыму еще 90 человек заразились ковидом. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 90 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.

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