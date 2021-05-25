Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Сводка о новых заражениях в Крыму ● 91 случай коронавируса выявили в Крыму за сутки ● От коронавируса в Крыму за время пандемии скончались 1317 пациентов ● В Крыму еще 90 человек заразились ковидом ● Сводка о новых заражениях в Крыму
Туристы и мероприятия подстегнули коронавирус в Севастополе
Рост заболеваемости коронавирусом в Севастополе можно объяснить увеличившимся количеством туристов, а также проведением массовых мероприятий.
Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве Севастополя заявил глава территориального отдела Роспотребнадзора Роман Проскурнин.
Напомним: ранее и.о. директора департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский отмечал, что туристы портят культуру масочного режима в Севастополе.
«Весь рост заболеваемости связан, естественно, с проведением мероприятий, в том числе на объектах. Также учитываются массовые мероприятия — докладчики говорили о развитии спорта, туризма. Конечно, все мероприятия надо предусматривать с учетом противоэпидемиологических мероприятий», — отметил Проскурнин.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал подчиненных «не расслабляться» и продолжать контроль в общественном транспорте и местах торговли в закрытых помещениях. Главе департамента общественной безопасности было поручено организовать мероприятия по контролю за соблюдением масочного режима.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
91 случай коронавируса выявили в Крыму за сутки. За 23 мая на территории Республики Крым подтвержден 91 новый случай коронавирусной инфекции.
От коронавируса в Крыму за время пандемии скончались 1317 пациентов. В Крыму за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 4 пациента, а всего за время пандемии 1317.
В Крыму еще 90 человек заразились ковидом. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 90 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Мест не хватает: в Крыму откроют два новых психоневрологических интерната. Два долгостроя – новые психоневрологические интернаты в Белогорске и в селе Некрасово Красногвардейского района Крыма – будут открыты в июне этого года.
Россия выдала севастопольцам недействительные паспорта
Сбой «московской системы» - так в паспортном столе Севастополя объяснили горожанке юридическую недействительность ее паспорта.
В Крыму объявили о «мегапроекте»: Симферополь и Ялту соединят канатной дорогой
В Крыму предложили построить канатную дорогу от Симферополя до Ялты.
Власти заявили, что немцы массово хотят вакцинироваться «Спутником» в Крыму
По мнению общественного деятеля Крыма, «граждане Германии намерены отправиться на полуостров, чтобы вакцинироваться от коронавирусной инфекции».
Московская чиновница назвала отвратительным свой VIP-отдых в Крыму
Оценившая «прелести» сервиса по-крымски чиновница из Москвы поделилась впечатлениями.
23 мая
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 24 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 90 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 6 случаев с бессимптомным течением заболевания.