Туристка описала отдых в Крыму фразой «прошлый век»

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Российская туристка после отпуска в Крыму описала свой отдых всего одной, но емкой фразой — «прошлый век».

Об этом она написала на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам женщины, в гостиничном номере не было чайника и фена, их выдавали только на ресепшене. Кроме того, само многоэтажное здание, где жила туристка, явно напоминало «прошлый век».

Но самым страшным оказалась подача воды по графику: с 6 до 8 утра и с 19 до 22 часов вечера, а для ее сбора в ванной комнате хранились пятилитровая бутылка и таз.

При этом название гостиницы женщина в своем отзыве упомянуть забыла.

Вполне возможно, что недовольная гостья провела свой отдых в отеле теневого сектора, которых в Крыму, к сожалению, немало, предположил в разговоре с ForPost вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

По словам эксперта, такие средства размещения, как правило, скрыты от посторонних глаз, их деятельность, и уж тем более безопасность, никто не контролирует. Однако теневой сектор в туризме распространен не только в Крыму, но и по всей стране, подчеркнул наш собеседник.

«Если судить по теневому сектору, то мы все, и Крым, и Алтай, и Башкирия, находимся в «прошлом веке«», — считает он.

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Вместе с тем и среди легализованных отельеров не все соблюдают нормы гостеприимства. Некоторые предприниматели рассуждают примерно в таком духе: «Не поселятся эти, так приедут другие». Всему виной безумно высокий спрос, считает эксперт.

«Мы часто стали слышать подобные жалобы от туристов. Гостям так и говорят, если их что-то не устраивает, то их место займут другие отдыхающие», — сообщил вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства.

Ну и, конечно, нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что туристическая отрасль Крыма еще находится на этапе подготовки к большому туристическому сезону, резюмировал Алексей Волков.

В тексте использованы материалы: Форпост

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