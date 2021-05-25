Курортный сезон
Развитие сюжета: Севастополь планирует принять 600 тысяч туристов в этом году ● Астролог рекомендовал курортникам быть осторожными в Крыму ● Московская чиновница назвала отвратительным свой VIP-отдых в Крыму ● Эксперт думает, что санатории Крыма загрузятся на 95 процентов к середине лета ● «Только цены подняли»: эксперт о готовности Крыма к сезону
Туристка описала отдых в Крыму фразой «прошлый век»
фото © ukraina-krym.com
Российская туристка после отпуска в Крыму описала свой отдых всего одной, но емкой фразой — «прошлый век».
Об этом она написала на платформе «Яндекс.Дзен».
По словам женщины, в гостиничном номере не было чайника и фена, их выдавали только на ресепшене. Кроме того, само многоэтажное здание, где жила туристка, явно напоминало «прошлый век».
Но самым страшным оказалась подача воды по графику: с 6 до 8 утра и с 19 до 22 часов вечера, а для ее сбора в ванной комнате хранились пятилитровая бутылка и таз.
При этом название гостиницы женщина в своем отзыве упомянуть забыла.
Вполне возможно, что недовольная гостья провела свой отдых в отеле теневого сектора, которых в Крыму, к сожалению, немало, предположил в разговоре с ForPost вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.
По словам эксперта, такие средства размещения, как правило, скрыты от посторонних глаз, их деятельность, и уж тем более безопасность, никто не контролирует. Однако теневой сектор в туризме распространен не только в Крыму, но и по всей стране, подчеркнул наш собеседник.
«Если судить по теневому сектору, то мы все, и Крым, и Алтай, и Башкирия, находимся в «прошлом веке«», — считает он.
Читайте по теме: Мошенники сдают туристам несуществующие апартаменты в Крыму
Вместе с тем и среди легализованных отельеров не все соблюдают нормы гостеприимства. Некоторые предприниматели рассуждают примерно в таком духе: «Не поселятся эти, так приедут другие». Всему виной безумно высокий спрос, считает эксперт.
«Мы часто стали слышать подобные жалобы от туристов. Гостям так и говорят, если их что-то не устраивает, то их место займут другие отдыхающие», — сообщил вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства.
Ну и, конечно, нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что туристическая отрасль Крыма еще находится на этапе подготовки к большому туристическому сезону, резюмировал Алексей Волков.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти Крыма мечтают о значительном увеличении числа номеров в отелях. В Крыму за пять лет рассчитывают создание еще 20-25 тысяч номеров в отелях и санаториях, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
Севастополь планирует принять 600 тысяч туристов в этом году. Власти Севастополя планируют, что около 600 тысяч туристов посетят регион в этом году. Речь идет о тех, кто бронирует места в средствах размещения.
Астролог рекомендовал курортникам быть осторожными в Крыму. Курортный сезон обещает быть жарким во всех смыслах: Крыму предстоит не только принять огромное количество отдыхающих, но и справиться с рядом неудобств, в том числе нехваткой воды и даже несколькими землетрясениями.
Московская чиновница назвала отвратительным свой VIP-отдых в Крыму. Оценившая «прелести» сервиса по-крымски чиновница из Москвы поделилась впечатлениями.
В России полицейские рассылали дипломатам «крымские» письма с ртутью
Второй Западный окружной военный суд начал рассмотрение дела о причастности двух экс-сотрудников главка МВД Краснодарского края к рассылке писем с кристаллами ртути сотрудникам дипломатических миссий.
Россия разрешила крымчанам с украинским паспортом занимать госдолжности
Крымчане, не оформившие в 2014 году отказ от украинского гражданства, смогут без ограничений занимать государственные должности.
Туристка описала отдых в Крыму фразой «прошлый век»
Российская туристка после отпуска в Крыму описала свой отдых всего одной, но емкой фразой — «прошлый век».
Россия выдала севастопольцам недействительные паспорта
Сбой «московской системы» - так в паспортном столе Севастополя объяснили горожанке юридическую недействительность ее паспорта.
3 часа назад
В Севастополе отремонтировали не ту дорогу
8 часов назад
Сводка о новых заражениях в Крыму
11 часов назад
У больных COVID-19 стали чаще появляться осложнения
Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила об увеличении частоты осложнений у пациентов, перенесших коронавирус.