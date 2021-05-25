Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: 91 случай коронавируса выявили в Крыму за сутки ● От коронавируса в Крыму за время пандемии скончались 1317 пациентов ● В Крыму еще 90 человек заразились ковидом ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● Сводка о новых заражениях в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму
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За 24 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 90 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 6 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Из общего количества заболевших 72 выявлены при обращении за медицинской помощью, 18 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 503 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 129 человек, выздоровевших за весь период – 39 970 человек.
Ранее Новости Крыма сообщали:
От коронавируса в Крыму за время пандемии скончались 1317 пациентов. В Крыму за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 4 пациента, а всего за время пандемии 1317.
В Крыму еще 90 человек заразились ковидом. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 90 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Мест не хватает: в Крыму откроют два новых психоневрологических интерната. Два долгостроя – новые психоневрологические интернаты в Белогорске и в селе Некрасово Красногвардейского района Крыма – будут открыты в июне этого года.
Сводка о новых заражениях в Крыму. За 21 мая на территории Республики Крым зарегистрирован 91 случай коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.
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По мнению общественного деятеля Крыма, «граждане Германии намерены отправиться на полуостров, чтобы вакцинироваться от коронавирусной инфекции».
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 24 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 90 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 6 случаев с бессимптомным течением заболевания.
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