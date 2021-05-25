Курортный сезон
Развитие сюжета: Астролог рекомендовал курортникам быть осторожными в Крыму ● Московская чиновница назвала отвратительным свой VIP-отдых в Крыму ● Эксперт думает, что санатории Крыма загрузятся на 95 процентов к середине лета ● «Только цены подняли»: эксперт о готовности Крыма к сезону ● В Крыму заявили, что ситуация с коронавирусом перед турсезоном хуже прошлогодней
Севастополь планирует принять 600 тысяч туристов в этом году
фото © Новости Крыма
Власти Севастополя планируют, что около 600 тысяч туристов посетят регион в этом году. Речь идет о тех, кто бронирует места в средствах размещения.
Об этом на аппаратном совещании в правительстве города сообщила вице-губернатор Мария Литовко.
«Ежегодно прирост ночующих туристов (составляет) около 15%. Видно, что и в прошлом году был, по сравнению со всеми годами, самый высокий показатель. Мы ожидаем, что в этом году он достигнет около 600 тысяч туристов. И при этом по количеству экскурсантов возобновится показатель 2019 года – также будет около 3 млн (человек)», – заявила она.
Литовко добавила, что за период майских праздников музеи региона посетили около 160 тысяч экскурсантов и около 50 тысяч человек проживали в городе в официальных средствах размещения. «Частный сектор сейчас довольно сложный в подсчете», – отметила вице-губернатор.
Она добавила, что контролирующие органы планируют проведение проверок, чтобы стимулировать рынок сдачи жилья к выходу из тени.
«Никто не мешает как самозанятым зарегистрироваться по минимальному тарифу. И иметь возможность официально сдавать жилье, платить налоги и жить спокойно – как в известной рекламе», – подчеркнул губернатор Михаил Развожаев.
Ранее Литовко сообщала, что бронь в севастопольских отелях на майские праздники превысила 90%.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Московская чиновница назвала отвратительным свой VIP-отдых в Крыму. Оценившая «прелести» сервиса по-крымски чиновница из Москвы поделилась впечатлениями.
Власти Крыма в очередной раз грозят пальцем нелегальным отелям. Власти Крыма в очередной раз заявили об активизации борьбы с нелегальными отелями.
Эксперт думает, что санатории Крыма загрузятся на 95 процентов к середине лета. Загрузка санаториев Крыма и Краснодарского края во второй половине лета составит 90-95%.
Отель Софии Ротару в Ялте остается закрытым. Бутик-отель артистки Софии Ротару Villa Sofia в центре Ялты остается закрытым, несмотря на стартовавший в Крыму курортный сезон.
Власти заявили, что немцы массово хотят вакцинироваться «Спутником» в Крыму
По мнению общественного деятеля Крыма, «граждане Германии намерены отправиться на полуостров, чтобы вакцинироваться от коронавирусной инфекции».
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 24 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 90 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 6 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Ученые прогнозируют сильную магнитную бурю
Специалисты фиксируют крупнейший за последние годы всплеск активности Солнца, ближайшие три дня жителей Земли ожидает магнитная буря.
Власти Крыма начали распродавать Воронцовский парк
Власти Крыма начали распродавать известные достопримечательности.
20 часов назад
Климатолог рассказал, каким будет это лето в Крыму
15 часов назад
Курортный сезон
Новости курортного сезона