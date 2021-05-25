Севастополь планирует принять 600 тысяч туристов в этом году

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Власти Севастополя планируют, что около 600 тысяч туристов посетят регион в этом году. Речь идет о тех, кто бронирует места в средствах размещения.

Об этом на аппаратном совещании в правительстве города сообщила вице-губернатор Мария Литовко.

«Ежегодно прирост ночующих туристов (составляет) около 15%. Видно, что и в прошлом году был, по сравнению со всеми годами, самый высокий показатель. Мы ожидаем, что в этом году он достигнет около 600 тысяч туристов. И при этом по количеству экскурсантов возобновится показатель 2019 года – также будет около 3 млн (человек)», – заявила она.

Литовко добавила, что за период майских праздников музеи региона посетили около 160 тысяч экскурсантов и около 50 тысяч человек проживали в городе в официальных средствах размещения. «Частный сектор сейчас довольно сложный в подсчете», – отметила вице-губернатор.

Она добавила, что контролирующие органы планируют проведение проверок, чтобы стимулировать рынок сдачи жилья к выходу из тени.

«Никто не мешает как самозанятым зарегистрироваться по минимальному тарифу. И иметь возможность официально сдавать жилье, платить налоги и жить спокойно – как в известной рекламе», – подчеркнул губернатор Михаил Развожаев.

Ранее Литовко сообщала, что бронь в севастопольских отелях на майские праздники превысила 90%.

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