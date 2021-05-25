Руководить севастопольским туризмом будет племянница экс-губернатора Хакасии

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Туристическое ведомство недавно получило статус отдельного управления.

Недавно созданное управление туризма Севастополя возглавила Лариса Валентиновна Остапенко. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев представил ее на совещании правительства.

Напомним, ранее туризм являлся одним из направлений работы управления культуры. Решение о том, что туризм будет существовать и развиваться отдельно от управления культуры, было принято в ноябре 2020 года, фактически оно было создано в феврале 2021 года.

Как уточнялось, в функции вновь созданного управления туризма войдет реализация госполитики, нацпроектов и стратегических задач приоритетной отрасли экономики.

До декабря 2018 года Лариса Остапенко руководила Туристическим информационным центром Республики Хакасия. Она племянница ныне покойного экс-губернатора Хакасии и депутата Госдумы Виктора Зимина.

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