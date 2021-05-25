Россия выдала севастопольцам недействительные паспорта

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Сбой «московской системы» - так в паспортном столе Севастополя объяснили горожанке юридическую недействительность ее паспорта.

И в такой ситуации находится не одна эта женщина, сообщает «Первый Севастопольский».

В связи с 45-летием Ирина Достогаева 13 мая заменила паспорт в отделе по вопросам миграции управления МВД Нахимовского района. Чуть позже с этим паспортом женщина пошла к нотариусу для совершения юридических действий.

«Нотариус обнаружила, что паспорт недействителен. Он в федеральной базе МВД как бы светится, он есть, а в юридической базе (нотариальной), ничего сделать нельзя. Он проходит как недействительный», - рассказывает Ирина.

В паспортном столе объяснили, что женщина не единственная, кто оказался в такой ситуации, причина в сбое «московской системы» и надо подождать.

«И она сказала нам: а в чем проблема? Живите дальше. Может быть через месяц ситуация поменяется. Мы говорим: как поменяется? У человека недействительный паспорт, нельзя сделать ни один юридический документ. А если бы это выяснилось в аэропорту? А если бы необходимо было оформить ребенку какие-то документы?» - поделилась она.

За разъяснениями люди пришли в управление по вопросам миграции управления МВД России по городу Севастополю. К начальнику управления их не пустили, в грубой форме сославшись на коронавирус и сообщив, что канцелярия ни на какие вопросы отвечать не будет.

«Я считаю, что если произошел какой-то сбой в системе, как они говорят, то это нужно довести до людей, остановить выдачу паспортов, выдать им какие-то временные справки. Это люди без гражданства, человек куда не обратится, его просто нет», - считает пострадавшая от сбоя.

После вмешательства журналистов Ирине помогли с оформлением временного документа, но сколько еще жителей города попали в такую ситуацию и почему не приостановили выдачу паспортов на время поломки системы – ответы на эти вопросы журналисты еще ищут.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

В тексте использованы материалы: Форпост

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