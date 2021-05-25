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Власть

Россия разрешила крымчанам с украинским паспортом занимать госдолжности

19:51 вторник, 25 мая 2021
Россия разрешила крымчанам с украинским паспортом занимать госдолжности

фото © Новости Крыма

Крымчане, не оформившие в 2014 году отказ от украинского гражданства, смогут без ограничений занимать государственные должности.

Соответствующий законопроект во втором чтении приняла Госдума РФ, сообщает РИА Новости.

Поправки внесены в статью 4 ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя». 

Как пояснил глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников, изменения в законодательство подготовлены в связи с принятием президентских законов, предусматривающих запрет на наличие иностранного гражданства и вида на жительство за рубежом для государственных и муниципальных служащих, ряда государственных и муниципальных должностей.

«Изменения направлены на обеспечение прав жителей Крыма и Севастополя, которые приняли решение отказаться от гражданства Украины, на замещение государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы», - пояснили в комитете.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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