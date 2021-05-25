Прогноз погоды в Крыму на вторник 25 мая

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 25 мая.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (северо-западный местами до 17 м/с.), уровень опасности желтый, пожарная опасность (в восточных и западных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (в восточных и западных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - ветер (северо-западный местами до 17 м/с.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (северо-западный местами до 17 м/с.), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 22, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер западный 12 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 100 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 20, ночью от 13 до 15 градусов. Ветер северо-западный 8 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 89 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 19, ночью от 13 до 15 градусов. Ветер северо-западный 12 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 95 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 21, ночью от 13 до 15 градусов. Ветер западный 13 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 95 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 15 до 19, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер юго-западный 15 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 84 до 95 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 23, ночью от 12 до 14 градусов. Ветер западный 15 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 91 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 24, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер западный 17 км/час, возможны порывы до 45 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 100 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 24, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер западный 20 км/час, возможны порывы до 45 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 100 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 15, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер северо-западный 10 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 94 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 18, ночью от 9 до 11 градусов. Ветер северо-западный 8 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 90 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 13 до 17 градусов тепла. По городам: в Алуште - 14, в Евпатории - 16, на мысе Казантип в Азовском море - 16, в Керчи - 17, в Николаевке - 15, в Севастополе - 15, в Судаке - 15, на Тарханкуте - 15, в Феодосии - 16, в Ялте - 14 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 16, в Египте - 25, на Кипре - 21, в Одессе - 14, в Сочи - 17, в Турции - 22, в Хорватии - 18 градусов выше нуля.

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