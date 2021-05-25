Под Симферополем иномарка влетела в отбойник: водитель погиб

В Симферопольском районе автомобиль марки Volkswagen врезался в дорожное ограждение, водитель машины погиб на месте.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

Уточняется, что авария произошла 25 мая в 5.50. Водитель двигался со стороны села Левадки в направлении села Дубки. Из–за нарушения скоростного режима автомобиль занесло влево, после чего он наехал на дорожное ограждение.

Водителю было 40 лет, обстоятельства аварии сейчас выясняют сотрудники полиции.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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