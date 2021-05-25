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Происшествия

Под Бахчисараем машина улетела в кювет: трое пострадали

17:30 вторник, 25 мая 2021
Бахчисарай

Три человека пострадали в результате ДТП в районе села Баштановка Бахчисарайского района, сообщила пресс-служба МЧС Крыма.

Авария произошла во вторник около полудня на автодороге Бахчисарай – Синапное.

«Водитель легкового автомобиля Chevrolet во время движения допустил опрокидывание транспортного средства в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека», – говорится в сообщении.

Прибывшие на место спасатели оказали доврачебную помощь пострадавшим, затем при помощи спинального щита эвакуировали двух пострадавших по крутому склону к автомобилю скорой помощи для дальнейшей госпитализации в Бахчисарайскую центральную районную больницу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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