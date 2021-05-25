Первую трансплантацию почки в Севастополе планируют провести в течение года

Власти Севастополя подписали соглашение с Национальным медицинским исследовательским центром трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова о развитии трансплантологии в городе.

Директор федерального государственного бюджетного учреждения Сергей Готье сообщил, что в настоящее время решается вопрос о лицензировании севастопольской больницы для проведения подобных операций.

«Мы очень надеемся, что трансплантация где-то в течение года будет выполнена, – цитирует Готье «Новый Севастополь». – Специалисты из первой больницы проходили практику в нашем центре. И основные понятия о принципах работы по трансплантации имеются у специалистов Севастополя. Есть проблемы с лицензированием – пока больница еще не готова в смысле помещения, кое-какого оборудования».

Он отметил, что трансплантация почки наиболее востребована в стране. «Мы (в Москве) удовлетворяем только одну десятую часть потребности», – подчеркнул Готье.

При содействии исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов открыто около 20 центров в регионах. Прямые кандидаты на пересадку – пациенты гемодиализа. Их в городе около 200 человек. «Не все они подлежат трансплантации – есть люди, которые больны какими-то другими заболеваниями, что мешает трансплантации. Поэтому около половины – это люди, которые подлежат трансплантации почки», – сообщил Готье.

Вице-губернатор Севастополя Александр Кулагин в свою очередь заявил, что большинство техники уже закуплено, а на недостающие приборы средства есть. В перспективе соответствующие операции будут делать пациентам не только из Севастополя, но и других регионов.

«Мы планируем развивать базу трансплантологии в региональном сосудистом центре, поскольку именно там у нас есть и оборудование, и специалисты, часть из которых уже проходили подготовку в этом направлении, – заявил он. – Я думаю, что в ближайшее время мы подумаем о родственной пересадке. И, конечно же, все другие способы пересадки, в том числе посмертно, будут у нас».

Вместе с Севастополем работа в этом направлении ведется и в Крыму. Планируется, что в республике первая операция по пересадке почки состоится в 2021 году.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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