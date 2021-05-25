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Странности

В Крыму вместо фильма об «ЛНР» показали картину про бойцов АТО

17:36 вторник, 25 мая 2021
В Крыму вместо фильма об «ЛНР» показали картину про бойцов АТО

фото © riafan.ru

Показ фильма «Ополченочка» сорвался на кинофестивале «Золотой Витязь». Вместо него запустили кино про ВС Украины.

Вместо фильма, снятого в так называемой «Луганской народной республике», в зале начали показывать видео про украинских военных. Пресс-секретарь международного кинофорума Владимир Головкин не видит в этом политической диверсии, произошедшее он назвал случайностью.

«Давайте сразу отсечем все политические диверсии и так далее. Это просто неприятное стечение обстоятельств, перед авторами фильма извинились, – сказал Головкин. – Автор фильма попал в больницу и не смог вовремя передать DCP-версию фильма, и коллега, который только с этого года работает, начал искать эту версию фильма в интернете. Он нашел не тот фильм, к сожалению, по содержанию. Он оказался противоположным, это была досадная случайность».

Показ видео про украинских военнослужащих продолжался некоторое время. Остановил просмотр представитель «Вооруженных сил ЛНР» Роман Разум. После этого организаторы включили правильную версию фильма «Ополченочка», но показ все равно не состоялся из-за технических проблем.

«После того как запустили нормальную версию, в кинотеатре «умерла» лампа, поэтому произошел срыв показа фильма», – уточнил Головкин.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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