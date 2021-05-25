В Крыму вместо фильма об «ЛНР» показали картину про бойцов АТО

фото © riafan.ru

Показ фильма «Ополченочка» сорвался на кинофестивале «Золотой Витязь». Вместо него запустили кино про ВС Украины.

Вместо фильма, снятого в так называемой «Луганской народной республике», в зале начали показывать видео про украинских военных. Пресс-секретарь международного кинофорума Владимир Головкин не видит в этом политической диверсии, произошедшее он назвал случайностью.

«Давайте сразу отсечем все политические диверсии и так далее. Это просто неприятное стечение обстоятельств, перед авторами фильма извинились, – сказал Головкин. – Автор фильма попал в больницу и не смог вовремя передать DCP-версию фильма, и коллега, который только с этого года работает, начал искать эту версию фильма в интернете. Он нашел не тот фильм, к сожалению, по содержанию. Он оказался противоположным, это была досадная случайность».

Показ видео про украинских военнослужащих продолжался некоторое время. Остановил просмотр представитель «Вооруженных сил ЛНР» Роман Разум. После этого организаторы включили правильную версию фильма «Ополченочка», но показ все равно не состоялся из-за технических проблем.

«После того как запустили нормальную версию, в кинотеатре «умерла» лампа, поэтому произошел срыв показа фильма», – уточнил Головкин.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Пятую часть «Гардемаринов» продолжат снимать в Крыму в мае. Съемки фильма «Гардемарины-1787. Война» продолжатся в Крыму в середине мая.

В Крыму ищут лысого маньяка. Крымский полуостров настоящий рай для «киношников». Здесь постоянно снимают фильмы и телесериалы.

YouTube начал маркировать фильм с Путиным о Крыме как «оскорбительный». YouTube начал маркировать документальный фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемое или оскорбительное» видео.

В Бахчисарае снимают телесериал «Золото». Крымский полуостров очень любят съемочные группы. «Киношников» привлекает благодатный климат и прекрасные разнообразные пейзажи: горы, моря и степи.