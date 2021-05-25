Люди заселили Крым на две тысячи лет раньше, чем думали

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О древнем поселении там, где должен пройти севастопольский участок трассы «Таврида», археологи знали еще 20 лет назад, однако раскопок не проводили из-за отсутствия средств.

Предполагалось, что оно римского времени, но сегодня стало ясно — с датировкой ученые промахнулись на два тысячелетия, сообщает НТВ.

То, что люди начали селиться в этой части Крыма задолго до прихода римлян, еще в XVI веке до нашей эры, когда древние охотники постепенно переходили к оседлому образу жизни, стало удивлением для историков.

«Поселение уникальное в силу того, что такие поселения были открыты только в районе Феодосии, Коктебеля и Ростова-на-Дону. Представьте, мы с вами находимся у Севастополя, то есть никто здесь таких поселений не открывал», — рассказал заместитель начальника крымской новостроечной археологической экспедиции Института археологии РАН Олег Шаров.

Поселение бронзового века изучали почти полгода, за это время наверх подняли больше 3 тысяч артефактов. Среди предметов древнего быта — глиняная посуда, каменные жернова и, конечно, кремниевое оружие всевозможных видов и размеров.

Еще на стадии раскопок ученым удалось выяснить один из секретов древних гончаров. Для изготовления тонкостенных сосудов использовалась особая технология. С помощью заточенной ракушки горшкам и плошкам придавали нужную форму.

Сегодня ученые полностью закончили раскопки, начинают работать дорожники.

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